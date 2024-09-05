"Сбивать не будут": эксперт объяснил новую тактику РФ с применением Беларуси (видео)

Как рассказал Александр Азаров, 4 сентября Москва предупредила Минобороны Беларуси, что над приграничными регионами пролетит "Кинжал".

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Россия использует территорию Беларусь для атаки на западные регионы Украины. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал руководитель организации "ByPol" Александр Азаров.

По словам эксперта, ракета "Кинжал", которая ударила по Львову 4 сентября, пролетела над приграничными регионами Беларуси. Так, Москва предупредила Минобороны Беларуси о том, что над страной пролетит "Кинжал" и его нельзя сбивать.

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Азаров предположил, что такая тактика, возможно, применяется для того, чтобы уменьшить опасность поражения ракеты на территории Украины. Ведь она будет меньше времени находиться в украинским воздушном пространстве.

"Когда он ("Кинжал", — ред.) летит на территории Беларуси, его украинцы сбивать не будут. И если белорусы предупреждены, они тоже сбивать не будут. И, соответственно, большая вероятность, что он попадет в цель", — сказал эксперт.

По словам Азарова, если бы ракета летела через всю территорию Украины, то она вряд ли долетела бы до Львова.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал о налетах на Киев и Львов. По его словам, в ночь на 5 сентября российские войска применили новую тактику движения дронов-камикадзе "Шахед". Россияне пытались попасть по гражданским, как они это сделали во Львове накануне.

Также сообщалось, что бойцы из Львова пообещали отомстить за жертв удара РФ 4 сентября. В сторону российских военных полетят снаряды с надписями "За Львов", "За Базилевичей", заявили военные из львовской бригады теробороны. Другая львовская бригада пообещала, что отомстит десятикратно.