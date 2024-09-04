"Заплатят десятикратно": бойцы из Львова пообещали отомстить за жертв удара РФ 4 сентября (фото)

В сторону российских военных полетят снаряды с надписями "За Львов", "За Базилевичей", заявили военные из львовской бригады теробороны. Другая львовская бригада пообещала, что отомстит десятикратно.

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Бойцы Сил обороны, находящиеся на линии фронта, выразили слова соболезнования людям, которые потеряли членов семьи во время удара ВС РФ по Львову 4 сентября. Они обещают, что отомстят врагу и так сильно, что россияне при жизни ощутят ад. Реакция на российский обстрел появилась на странице Facebook 103-й отдельной бригады территориальной обороны, которая дислоцировалась во Львовской области.

Украинские военные вспомнили о семи людях, которых убила Россия во время обстрела, и о 64 пострадавших. Среди погибших — трое детей из семейства Базилевичей. Восемь детей получили ранения, говорится в заметке. Бойцы 103-й бригады ТрО обещают, что враги их месть запомнят.

"Врагу не простим и отомстим. Они почувствуют, что такое ад — еще при жизни!", — написали теробороновцы со Львовщины.

В заметке бригады есть фотография со снарядами, от которых пострадают военные ВС РФ. Видим дрон, который сбросит взрывчатку, и три снаряда. На одном из них написано "За семью Базилевичей", на втором — "За Львов", на третьем — "Курской области приготовиться!"

Удар по Львову 4 сентября — реакция 103 бригады ТрО Фото: 103 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

В соцсети X (Twitter) появилась реакция на российский обстрел бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила (базировалась в Яворове Львовской области). Военные выразили соболезнования пострадавшим горожанам и заверили, что отомстят за удар ВС РФ.

"Сделаем все возможное, чтобы россияне десятикратно заплатили за каждую отобранную жизнь", — говорится в заметке 24-й ОМБр ВСУ.

Удар по Львову 4 сентября — реакция 24 ОМБр ВСУ Фото: Скриншот

Удар по Львову 4 сентября — что известно

Отметим, в ночь на 4 сентября ВС РФ запустили по Украине ракеты "Искандер", "Кинжал", Х-22, Х-101 и дроны-камикадзе "Шахед", доложили в Воздушных силах ВСУ. Противовоздушной обороне удалось сбить все "Искандеры" (3 из 3), часть Х-101 (4 из 6), большинство дронов (22 из 29): "Кинжалы" и остальные средства остановить не удалось. Во Львове произошли попадания, сообщил мэр Андрей Садовый. Взрывалось и горело среди жилых домов в старой части областного центра. Вечером представитель ГСЧС подытожил, что погибли семь украинцев, 63 — получили ранения, 116 нуждались в помощи психологов. Среди погибших — четверо членов семьи Базилевичей: мать и три дочери. Живым остался только отец: в СМИ рассказали о семействе, которое хорошо знали в городе.

Вооруженные силы Польши предупредили, что поднимали в воздух авиацию, следили за ракетами и БПЛА ВС РФ, но решили их не сбивать. После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна поможет восстановить поврежденные дома во Львове.

Напоминаем, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил причину усиленных ударов ВС РФ, от которых пострадали Полтава и Львов. В Полтаве от прилетов "Искандеров" погибло 53 человека: местный житель рассказал, заметили ли над городом разведывательный дрон врага.