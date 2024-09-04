"Заплатять десятикратно": бійці зі Львова пообіцяли помститися за жертв удару РФ 4 вересня (фото)

У бік російських військових полетять снаряди з надписами "За Львів", "За Базилевичів", показали військові львівської бригади тероборони. Інша львівська бригада пообіцяла, що помститься десятикратно.

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Бійці Сил оборони, які перебувають на лінії фронту, висловили слова співчуття родинам, які втратили членів сім'ї під час удару ЗС РФ по Львові 4 вересня. Вони обіцяють, що помстяться ворогу і так сильно, що росіяни за життя дізнаються про пекло. Реакція на російський обстріл з'явилася на сторінці Facebook 103-ї окремої бригади Територіальної оборони, яка дислокувалась у Львівській області.

Українські військові згадали про сімох людей, яких убила Росія під час обстрілу, і про 64 постраждалих. Серед загиблих — троє дітей з родини Базилевичів. Восьмеро дітей зазнали поранень, ідеться у дописі. Бійці 103-ї бригади ТрО обіцяють, що вороги їхню помсту запам'ятають.

"Ворогу не пробачимо та помстимося. Вони відчують, що таке пекло — ще за життя!", — написали тероборонівці з Львівщини.

У дописі бригади є фотографія зі снарядами, від яких постраждають військові ЗС РФ. Бачимо дрон, який скине вибухівку, і три снаряди. На одному з них написано "За сім'ю Базилевичів", на другому — "За Львів", на третьому — "Курській області приготуватись!"

Удар по Львову 4 вересня — реакція 103-ї бригади ТрО Фото: 103 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

У соцмережі X (Twitter) з'явилась реакція на російський обстріл бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила (базувалась у Яворові Львівської області). Військові висловили співчуття постраждалим містянам і запевнили, що помстяться за удар ЗС РФ.

"Зробимо все можливе, щоби росіяни десятикратно заплатили за кожне відібране життя", — ідеться у дописі 24 ОМБр ЗСУ.

Удар по Львову 4 вересня — реакція 24-ї ОМБр ЗСУ Фото: Скриншот

Удар по Львову 4 вересня — що відомо

Зазначимо, в ніч на 4 вересня ЗС РФ запустили по Україні ракети "Іскандер", "Кинджал", Х-22, Х-101 та дрони-камікадзе "Шахед", доповіли у Повітряних силах ЗСУ. Протиповітряній обороні вдалося збити усі "Іскандери" (3 з 3), частину Х-101 (4 з 6), більшість дронів (22 з 29): "Кинджали" та решту засобів спинити не вдалося. У Львові сталися влучання, повідомив мер Андрій Садовий. Вибухало та палало серед житлових будинків у старій частині обласного центру. Увечері речник ДСНС підсумував, що загинули семеро українців, 63 — дістали поранення, 116 потребували допомоги психологів. Серед загиблих — четверо членів родини Базилевичів: мати і три доньки. Живим залишився лише батько: у ЗМІ розповіли про родину, яку добре знали у місті.

Збройні сили Польщі попередили, що підіймали у повітря авіацію, стежили за ракетами і БПЛА ЗС РФ, але вирішили їх не збивати. Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна допоможе відновити пошкоджені будинки у Львові.

Нагадуємо, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив причину посилених ударів ЗС РФ, від яких постраждали Полтава та Львів. У Полтаві від прильотів "Іскандерів" загинуло 53 особи: місцевий житель розповів, чи помітили над містом розвідувальний дрон ворога.