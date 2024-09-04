Удар по Львову: Польща допоможе відновити пошкоджені будинки, — Туск

Сусідня країна допоможе відновитись Львову після масованої атаки 4 вересня — тоді було уражено понад 50 будинків, серед яких сім історичних пам'яток.

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Уряд Польщі готовий допомогти відбудувати будівлі та житлові будинки у Львові, які пошкоджені в результаті ракетного удару Росії 4 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у X-акаунті.

"Львів потребує допомоги! Ціллю атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти у їх відновленні", – написав політик.

Однак Дональд Туск не став розповідати про розмір допомоги та інші деталі пропозиції.

Атака на Львів 4 вересня

Нагадаємо, вночі на 4 вересня ЗС РФ здійснили комбінований обстріл України, атакувавши в тому числі Львів. Ворог атакував Залізничний район Львова. Під час обстрілу були уражені понад 50 будинків у Львові. Загалом пошкоджень зазнали щонайменше сім історичних пам’яток міста, зокрема Центр спортивної медицини й реабілітації, розташований в історичній будівлі 1893 року.

Внаслідок атаки загинули семеро осіб, серед яких одна дитини. Найстаршому загиблому у Львові було 55 років. Кількість на момент публікації матеріалу становить 64 особи, восьмеро з них — діти. Відомо, що були госпіталізовані 15 дорослих та двоє дітей, п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Зазначимо, що Росія змінює тактику ракетних ударів та може підвищувати градус ескалації. Річ у тім, що інших інструментів впливу на ситуацію у Росії немає.

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що мета була фактично долетіти максимально близько до центру Львова, щоб продемонструвати руйнування для психологічного тиску та демонстрації сили.