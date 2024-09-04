"Має можливість": у Зеленського попередили про нову тактику ракетних ударів РФ та ескалацію

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Росія свідомо завдає ударів по місцях інтенсивної забудови. Таким чином вона хоче викликати шоковий стан у населення.

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Росія змінює тактику ракетних ударів та може підвищувати градус ескалації. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Ми бачимо зміну в ракетній тактиці РФ. Вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста. По навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили й в Полтаві, і у Львові, а на початку сьогоднішньої ночі у Сумах", — розповів Михайло Подоляк.

Він додав, що Росія свідомо завдає ударів центру міста, по місцям, де знаходяться соціальні об'єкти або інтенсивна житлова забудова. Таким чином ворог має на меті викликати шоковий стан у населення.

"Російська Федерація має можливість обстрілювати всю територію незалежно від того, де знаходиться той чи інший соціальний, чи там цивільний об'єкт, військовий об'єкт, критичний об'єкт критичної інфраструктури. Тобто у Росії достатньо ракет, які можуть обстрілювати, влучати будь-де на території України. Тут питання в тому, що як би ви не повідомляли про те, що буде атака чи там в тому, чи іншому напрямку балістичні ракети, це якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву чи Харків, це буквально лічені не хвилини, а секунди — тобто це півтори хвилини, дві й так далі. Цьому запобігти можна, тільки якщо ми добудуємо систему протиракетної оборони, тотальну систему.", — сказав Подоляк.

Він також додав, що РФ буде підвищувати градус ескалації саме по відношенню до міжнародного права та до цивільного населення України. Інших інструментів впливу на ситуацію у Росії немає.

Нагадаємо, вранці 3 вересня Росія обстріляла Полтаву. В результаті удару загинуло понад 50 осіб, ще понад 200 поранених. Того ж дня були росіяни поцілили в Суми — в результаті постраждала одна людина та був зруйнований університет. Уранці 4 вересня ЗС РФ завдали удару по Львову — загинули 7 людей, троє з яких діти.