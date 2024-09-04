"Имеет возможность": у Зеленского предупредили о новой тактике ракетных ударов РФ и эскалации

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Россия сознательно наносит удары по местам интенсивной застройки. Таким образом она хочет вызвать шоковое состояние у населения.

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Россия меняет тактику ракетных ударов и может повышать градус эскалации. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Мы видим изменение в ракетной тактике РФ. Они перестали вообще маскировать, что они делают. Они бьют по центру города. По учебному заведению, по лечебному. Это мы, кстати, видели и в Полтаве, и во Львове, а в начале сегодняшней ночи в Сумах", — рассказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что Россия сознательно наносит удары по центру города, по местам, где находятся социальные объекты или интенсивная жилая застройка. Таким образом враг имеет целью вызвать шоковое состояние у населения.

"Российская Федерация имеет возможность обстреливать всю территорию независимо от того, где находится тот или иной социальный или там гражданский объект, военный объект, критический объект критической инфраструктуры. То есть у России достаточно ракет, которые могут обстреливать, попадать где угодно на территории Украины. Здесь вопрос в том, что как бы вы не сообщали о том, что будет атака или там в том или ином направлении баллистические ракеты, это если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове, это буквально считанные не минуты, а секунды — то есть это полторы минуты, две и так далее. Это предотвратить можно, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему.", — сказал Подоляк.

Он также добавил, что РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и к гражданскому населению Украины. Других инструментов влияния на ситуацию у России нет.

Напомним, утром 3 сентября Россия обстреляла Полтаву. В результате удара погибло более 50 человек, еще более 200 раненых. В тот же день были россияне попали в Сумы — в результате пострадал один человек и был разрушен университет. Утром 4 сентября ВС РФ нанесли удар по Львову — погибли 7 человек, трое из которых дети.