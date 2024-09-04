Удар по Львову: Польша поможет восстановить поврежденные дома, — Туск

Соседняя страна поможет восстановиться Львову после массированной атаки 4 сентября — тогда было поражено более 50 домов, среди которых семь исторических памятников.

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Правительство Польши готово помочь отстроить здания и жилые дома во Львове, которые повреждены в результате ракетного удара России 4 сентября. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в X-аккаунте.

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждено много исторических многоквартирных домов. Польша готова помочь в их восстановлении", — написал политик.

Однако Дональд Туск не стал рассказывать о размере помощи и других деталях предложения.

Атака на Львов 4 сентября

Напомним, ночью на 4 сентября ВС РФ осуществили комбинированный обстрел Украины, атаковав в том числе Львов. Враг атаковал Железнодорожный район Львова. Во время обстрела были поражены более 50 домов во Львове. В целом повреждения получили по меньшей мере семь исторических памятников города, в частности Центр спортивной медицины и реабилитации, расположенный в историческом здании 1893 года.

В результате атаки погибли семь человек, среди которых один ребенок. Самому старшему погибшему во Львове было 55 лет. Количество на момент публикации материала составляет 64 человека, восемь из них — дети. Известно, что были госпитализированы 15 взрослых и двое детей, пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что Россия меняет тактику ракетных ударов и может повышать градус эскалации. Дело в том, что других инструментов влияния на ситуацию у России нет.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что цель была фактически долететь максимально близко к центру Львова, чтобы продемонстрировать разрушения для психологического давления и демонстрации силы.