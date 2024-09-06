"Шахеди" знову атакували Львівщину: неподалік Львова горять складські приміщення

За словами мера Львова Андрія Садового, рятувальники вже ліквідовують наслідки російської атаки. Інформація про постраждалих уточнюється.

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У ніч з 5 на 6 вересня через падіння дрону-камікадзе типу "шахед" у селі Малехів Львівської області здійнялась пожежа на складських приміщеннях. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Після падіння уламків шахеда поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення", — написав Садовий.

Він уточнив, що співробітники ДСНС вже на місці та ліквідовують наслідки російської атаки.

За словами мера Львова, інформації щодо постраждалих наразі немає.

Андрій Садовий також повідомив, що на території самого Львова цього разу "все спокійно".

Малехів — це село у складі Львівської міської громади Львівського району Львівської області, яке розташоване в 5 км від центру Львова.

Зазначимо, що протягом ночі у Львівській області двічі оголошували повітряну тривогу. В обох випадках регіону загрожували ударні безпілотники.

О 3:13 кореспондент Фокусу повідомив про вибухи, які лунали у Львові.

Відбій другої повітряної тривоги на території Львівщини відбувся о 3:25.

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку по Львову, внаслідок якої загинуло семеро людей.