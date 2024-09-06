1,5 часа боролись с пожаром: Россия атаковала Львовскую область "Шахедами", детали от ОВА

По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате вражеского обстрела загорелись 3 грузовика и теперь они не подлежат ремонту. Над ликвидацией возгорания работали десятки сотрудников ГСЧС.

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Российские оккупанты не меняют тактику террора и регулярно обстреливают мирные города. В ночь на 6 сентября при помощи боевых беспилотников была атакована Львовская область. Деталями о последствиях поделился начальник областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, примерно в 03:15 в промышленной зоне Львовского района упали обломки дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed-136. Загорелись 3 грузовика и на место оперативно прибыли спасатели.

"За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат. Над ликвидацией возгорания работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники. Спасибо вам за то, что не дали огню распространиться", — написал Максим Козицкий.

Всего, продолжает начальник ОВА, во время двух воздушных тревог, которые объявлялись ночью во Львовской области, на территории региона заметили 3 ударных беспилотника и все они были уничтожены системами противовоздушной обороны.

В этот раз обошлось без жертв, а все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме, за что Максим Козицкий поблагодарил украинских защитников.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что Россия использует территорию Беларуси для атаки на западные регионы Украины и это своеобразная новая тактика противника. Как рассказал эксперт Александр Азаров, 4 сентября Москва предупредила Минобороны Беларуси, что над приграничными регионами пролетит "Кинжал".