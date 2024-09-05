Літаки, ракети та БПЛА: Повітряні сили показали, що зуміли збити за серпень (інфографіка)

Військові розповіли про свої успіхи у знищенні ворожих цілей за останній літній місяць. Адже у серпні РФ атакувала Україну практично усім наявним арсеналом дронів.

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Майже кожної ночі українське ППО захищає людей від атак росіян. В Сухопутних військах України підрахували, скільки ворожих цілей вдалось знищити за серпень. Допис з'явився на Facebook командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Підрозділи ППО Сухопутних військ роблять вагомий внесок у захист неба над Україною та знищують значну кількість ворожих повітряних цілей: як в тилу, так і вздовж лінії бойового зіткнення", — сказано у дописі. Також із допису можна зрозуміти, що Росія атакує Україну практично усім наявним арсеналом дронів. Використовуються не тільки відомі широкому загалу дрони "Шахед", або "Орлан", а й десятки інших.

Знищені за серпень повітряні цілі ворога Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

За серпень ППО Сухопутних військ знищила 465 засобів повітряної розвідки та нападу противника, а саме:

Літаки Су-25 — 1 од.;

Крилаті ракети Х59/69, Х101/555 — 6 од.;

БпЛА Shahed-131/136 — 127 од.;

БпЛА Орлан-10/30 — 42 од.;

БпЛА Zala — 140 од.

Окрім кого знищено 149 БпЛА інших типів, зокрема Supercam, Привіт-82, Скат, Мерлін тощо.

Нагадаємо, авіаексперт Анатолій Храпчинський сьогодні зауважив, що в серпні 2024 року ЗС РФ запустили по Україні рекордну кількість ракет і дронів-камікадзе "Шахед", сумарна кількість яких сягнула тисячі. Експерт підрахував, що по Україні вдарили близько 790 "Шахедів" і понад 228 ракет різних типів — і балістичних, і крилатих. І останні удари, від яких постраждали Київ та Львів Росія націлила саме на цивільне населення.