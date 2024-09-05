Самолеты, ракеты и БПЛА: Воздушные силы показали, что сумели сбить за август (инфографика)

Военные рассказали о своих успехах в уничтожении вражеских целей за последний летний месяц. Ведь в августе РФ атаковала Украину практически всем имеющимся арсеналом дронов.

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Почти каждую ночь украинское ПВО защищает людей от атак россиян. В Сухопутных войсках Украины подсчитали, сколько вражеских целей удалось уничтожить за август. Сообщение появилось на Facebook командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Подразделения ПВО Сухопутных войск вносят весомый вклад в защиту неба над Украиной и уничтожают значительное количество вражеских воздушных целей: как в тылу, так и вдоль линии боевого соприкосновения", — говорится в заметке. Также из сообщения можно понять, что Россия атакует Украину практически всем имеющимся арсеналом дронов. Используются не только известные широкой общественности дроны "Шахед", или "Орлан", но и десятки других.

Уничтоженные за август воздушные цели врага Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

За август ПВО Сухопутных войск уничтожила 465 средств воздушной разведки и нападения противника, а именно:

Самолеты Су-25 — 1 ед;

Крылатые ракеты Х59/69, Х101/555 — 6 ед;

БпЛА Shahed-131/136 — 127 ед;

БпЛА Орлан-10/30 — 42 ед;

БпЛА Zala — 140 ед.

Кроме кого уничтожено 149 БпЛА других типов, в частности Supercam, Привет-82, Скат, Мерлин и тому подобное.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский сегодня отметил, что в августе 2024 года ВС РФ запустили по Украине рекордное количество ракет и дронов-камикадзе "Шахед", суммарное количество которых достигло тысячи. Эксперт подсчитал, что по Украине ударили около 790 "Шахедов" и более 228 ракет разных типов — и баллистических, и крылатых. И последние удары, от которых пострадали Киев и Львов Россия нацелила именно на гражданское население.