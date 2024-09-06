Не сохранят инициативу: наступление РФ в Украине завершится раньше планируемого, — аналитики

По словам американских OSINT-исследователей, российские войска не смогут сохранять инициативу постоянно. А оперативное давление из-за вторжения Украины в Курскую область, вероятно, приведет к более раннему завершению наступательных операций на востоке Украины.

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В приоритете для российского военного командования по-прежнему остается Покровское направление, усиленные наступления в западной части Донецкой области, вероятно, рассматриваются как второстепенные усилия. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 сентября.

Цель российского военного командования, вероятно, в том, чтобы эти второстепенные усилия, независимо от их успешности, заблокировали украинские силы в западной части Донецкой области и не допустили украинских передислокаций для усиления обороны Покровска.

Российское военное командование продемонстрировало выраженное стремление защитить свои усилия на Покровском направлении от операционного давления, вызванного вторжением Украины в Курскую область. Вероятно, оставшиеся оперативные резервы приберегли для усилий по захвату самого Покровска. Этот уровень приоритетности, вероятно, сохранится независимо от успеха усиленных российских наступлений в западной части Донецкой области.

Российские войска стали пытаться расширить Покровский выступ вдоль линии Селидово – Украинск – Горняк как подготовительный шаг к предстоящей попытке захватить город Покровск. Любое участие частей центральной группировки войск в наступлении на западе Донецкой области, вероятно, станет дополнительным условием для захвата Покровска.

Командование ВС РФ пытается растянуть украинских силы посредством последовательного наступательного давления, и, по-видимому, эти масштабные попытки усилились вдоль линии в Донецкой области.

Тем не менее российские войска не смогут удерживать инициативу по всему восточному фронту в Украине постоянно, считают аналитики.

"Многочисленные наступательные операции в Донецкой области, в дополнение к сохраняющемуся оперативному давлению из-за вторжения Украины в Курскую область, вероятно, приведут к тому, что наступательные операции завершатся раньше, чем предполагает российское военное командование", — допускают аналитики.

Напомним, что ВСУ вернули позиции в Нью-Йорке и деблокировали подразделения, находившиеся в окружении российских войск.

Также сообщалось, что российские войска расширяют оперативную цель в районе Донецка.