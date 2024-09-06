Бойцы ВСУ вернули позиции в Нью-Йорке и деблокировали подразделения, попавшие в окружение ВС РФ

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в поселке и подвинуть россиян в населенном пункте. За сутки оккупанты совершили здесь 15 штурмов.

Related video

В поселке Нью-Йорк в Донецкой области ВСУ смогли выбить оккупантов с ранее занятых позиций, а также деблокировать смежные подразделения сил обороны, которые попали в окружение. Об этом сообщили в пресс-службе бригады "Азов".

Отмечается, что бойцы бригады были привлечены к оборонительным и наступательным действиям в Нью-Йорке и его окрестностях.

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, которая ранее была "катастрофической" и вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать подразделения, которые там находились во вражеском окружении.

"На данный момент ситуация остается напряженной. За сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады. Но несмотря на сверхтяжелые бои наши бойцы держат оборону и успешно контратакуют. Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", — говорится в сообщении.

6 сентября аналитики аналитики DeepState сообщили, что на Торецком направлении удалось освободить плацдарм в Нелиповке — на карте исчезли "языки", которые охватывали украинские позиции в Нью-Йорке и проходили дальше. Площадь освобожденной территории составила 2,9 кв. км.

Напомним, что ВС РФ проводят усиленное наступление на юго-запад и запад от Донецка, в частности, в районе Угледара.