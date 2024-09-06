Бійці НГУ повернули позиції в Нью-Йорку і деблокували підрозділи, які потрапили в оточення ЗС РФ

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у селищі та посунути росіян в населеному пункті. За добу окупанти здійснили тут 15 штурмів.

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В селищі Нью-Йорк на Донеччині НГУ змогли вибити окупантів з раніше зайняти позицій, а також деблокувати суміжні підрозділи сил оборони, які потрапили в оточення. Про це повідомили у пресслужбі бригади "Азов".

Зазначається, що бійці бригади були залучені до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях.

Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію, яка раніше була "катастрофічною" та повернути під контроль частину Нью-Йорка і деблокувати підрозділи, які там перебували у ворожому оточенні.

"Наразі ситуація залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але, попри надважкі бої, наші бійці тримають оборону та успішно контратакують. Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", — йдеться в повідомленні.

6 вересня аналітики аналітики DeepState повідомили, що на Торецькому напрямку вдалось звільнити плацдарм у Неліпівці — на карті зникли "язики", які охоплювали українські позиції у Нью-Йорку і проходили далі. Площа звільненої території становила 2,9 кв. км.

Нагадаємо, що ЗС РФ проводять посилений наступ на південний захід і захід від Донецька, зокрема в районі Вугледара.