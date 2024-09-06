Не тільки Вугледар: ЗС РФ розширюють оперативну ціль у районі Донецька, — OSINT-дослідники (карти)

За словами аналітиків, війська РФ наприкінці липня намагалися досягти давньої тактичної мети — перерізати шосе Костянтинівка-Вугледар. Після виконання завдання продовжили великі механізовані атаки в цьому районі.

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Російські сили проводять порівняно посилений наступ на південний захід і захід від Донецька. Прискорені темпи в районі Вугледара водночас, імовірно, не сповільнять російський наступ в інших районах західної частини Донецької області в ближньостроковій перспективі. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 вересня.

Українська повітряно-десантна бригада, яка діє на південний захід від Донецька, 4 вересня опублікувала кадри того, як українські сили відбивають посилену російську механізовану атаку біля Костянтинівки чисельністю близько роти — чотири танки та 17 броньованих машин.

Російські війська збільшили й регулярність, і масштаб механізованих атак на захід і південний захід від Донецька наприкінці липня 2024 року. Відтоді в цьому районі регулярно проводяться відносно великі механізовані атаки — хоча донедавна це вело лише до незначних тактичних успіхів.

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ЗСУ вибили ворога з околиць Нью-Йорка та під Харковом, ЗС РФ просунулись на 3 км, — DeepState

Російські війська, судячи з усього, спочатку активізували наступ на північний захід від Донецька наприкінці липня, щоб досягти давньої тактичної мети — перерізати шосе Костянтинівка-Вугледар, але після виконання завдання продовжили великі механізовані атаки в цьому районі.

Карта DeepState: Костянтинівка

Російські війська намагаються розвинути успіхи на Покровському напрямку, водночас перекидають додаткові сили у відповідь на українське вторгнення в Курську область. І все це не уповільнює темп наступу на захід і південний захід від Донецька.

"Великі та дорогі механізовані атаки ЗС РФ, що тривають, вказують на те, що військове командування ставить перед підрозділами східного і південного угруповання військ у цьому районі широке оперативне завдання", — ідеться в публікації.

"На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки", — йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Нагадаємо, що, за оцінками американських аналітиків, російські війська прагнуть захопити Вугледар і загрожують Кураховому.

Також повідомлялося, що Сирський визнав, що через поточну динаміку бойових зіткнень мобілізовані потрапляють на фронт раніше.