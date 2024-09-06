Динаміка боїв вимагає: Сирський визнав, що мобілізовані потрапляють на фронт раніше, ніж потрібно

За словами головнокомандувача ЗСУ, Україна готує висококваліфікованих військових, адже це необхідно для ефективного результату. Однак ситуація на полі бою вимагає якнайшвидшого підкріплення підрозділів.

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Українці, яких було мобілізовано, вирушають на поле бою з меншою підготовкою, ніж хотілося б. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для CNN.

За його словами, сьогодні для України набір нових солдатів є пріоритетним завданням і для цього було ухвалено закон про мобілізацію. Процес призову мав стати більш прозорим і справедливим. Хоча новобранці вже почали прибувати на фронт, деякі командири в коментарі журналістам розповіли, що нібито не всі нові солдати готові до бою і починають залишати позиції.

Сам головнокомандувач ЗСУ зізнався, що солдати отримують менше підготовки, ніж йому хотілося б, однак динаміка бойових дій вимагає швидких рішень, які призводять до поповнення особового складу.

"Звичайно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого введення в стрій військовослужбовців за призовом", — заявив Олександр Сирський.

Новобранці проходять спочатку базову військову підготовку тривалістю в місяць, розповідає головнокомандувач ЗСУ, після чого від 2 до 4 тижнів відбувається вже спеціалізована підготовка. Лише після цього мобілізовані їдуть на фронт.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що ЗСУ загальмували просування РФ під Покровськом, про що заявляв Олександр Сирський. За словами головнокомандувача ЗСУ, підрозділи ЗС РФ протягом майже тижня не мають успіхів на Покровському напрямку. Генерал заявив, що це результат Курської операції, на яку відреагувало російське командування.