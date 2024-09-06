По словам главнокомандующего ВСУ, Украина готовит высококвалифицированных военных, ведь это необходимо для эффективного результата. Однако ситуация на поле бля требует скорейшего подкрепления подразделений.

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Украинцы, которые были мобилизованы, отправляются на поле боя с меньшей подготовкой, чем хотелось бы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для CNN.

По его словам, сегодня для Украины набор новых солдат является приоритетной задачей и для этого был принят закон о мобилизации. Процесс призыва должен был стать более прозрачным и справедливым. Хоть новобранцы уже начали прибывать на фронт, некоторые командиры в комментарии журналистам рассказали, что якобы не все новые солдаты готовы к бою и начинаю покидать позиции.

Сам главнокомандующий ВСУ признался, что солдаты получают меньше подготовки, чем ему хотелось бы, однако динамика боевых действий требует быстрых решений, которые приводят к пополнению личного состава.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего ввода в строй военнослужащих по призыву", — заявил Александр Сырский.

Новобранцы проходят сначала базовую военную подготовку длительностью в месяц, рассказывает главнокомандующий ВСУ, после чего от 2 до 4 недель происходит уже специализированная подготовка. Лишь после этого мобилизованные едут на фронт.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что ВСУ затормозили продвижение РФ под Покровском, о чем заявлял Александр Сырский. По словам главнокомандующего ВСУ, подразделения ВС РФ в течение почти недели не имеют успехов на Покровском направлении. Генерал заявил, что это результат Курской операции, на которую отреагировало российское командование.