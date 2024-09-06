Не только Угледар: ВС РФ расширяют оперативную цель в районе Донецка, — OSINT-исследователи (карты)

По словам аналитиков, войска РФ в конце июля пытались достичь давней тактической цели — перерезать шоссе Константиновка-Угледар. После выполнения задачи продолжили крупные механизированные атаки в этом районе.

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Российские силы проводят сравнительно усиленное наступление к юго-западу и западу от Донецка. Ускоренные темпы в районе Угледара в то же время, вероятно, не замедлят российское наступление в других районах западной части Донецкой области в ближнесрочной перспективе. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 сентября.

Украинская воздушно-десантная бригада, которая действует к юго-западу от Донецка, 4 сентября опубликовала кадры того, как украинские силы отражают усиленную российскую механизированную атаку возле Константиновки численностью около роты — четыре танка и 17 бронированных машин.

Российские войска увеличили и регулярность, и масштаб механизированных атак к западу и юго-западу от Донецка в конце июля 2024 года. С тех пор в этом районе регулярно проводятся относительно крупные механизированные атаки — хотя до недавнего времени это вело лишь к незначительным тактическим успехам.

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Российские войска, судя по всему, первоначально активизировали наступление к юго-западу от Донецка в конце июля, чтобы достичь давней тактической цели — перерезать шоссе Константиновка-Угледар, но по выполнении задачи продолжили крупные механизированные атаки в этом районе.

Карта DeepState: Константиновка

Российские войска пытаются развить успехи на Покровском направлении, в то же время перебрасывают дополнительные силы в ответ на украинское вторжение в Курскую область. И все это не замедляет темп наступления к западу и юго-западу от Донецка.

"Продолжающиеся крупные и дорогостоящие механизированные атаки ВС РФ указывают на то, что военное командование ставит перед подразделениями восточной и южной группировки войск в этом районе широкую оперативную задачу", — говорится в публикации.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки", — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лисовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Напомним, что, по оценкам американских аналитиков, российские войска стремятся захватить Угледар и угрожают Курахово.

Также сообщалось, что Сырский признал, что из-за текущей динамики боестолкновений мобилизованные попадают на фронт раньше.