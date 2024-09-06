ВСУ выбили врага из окрестностей Нью-Йорка и под Харьковом, ВС РФ продвинулись на 3 км, — DeepState

Российские войска продвигаются в сторону Купянска на Харьковщине и обходят Селидово под Покровском, сообщили аналитики DeepState. Тем временем Силы обороны отодвинули врага на 1 км дальше от Харькова.

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Подразделения ВСУ по состоянию на вечер 5 сентября освободили суммарно более 5 кв. км в боях в двух точках восточного фронта. К северу от Харькова удалось продвинуться в Липцах. Возле Нью-Йорка выбили врага с позиций в Нелиповке. О направлениях, в которых движутся ВС РФ, и о будущих успехах украинских бойцов рассказали аналитики DeepState в Telegram-канале.

Аналитики обновили карту боевых действий и заявили об удачных операциях Сил обороны на севере Харьковской области и под Торецком на Донбассе. На Харьковщине возле села Липцы подвинули россиян и освободили площадь около 2,5 кв. км: ВС РФ отбросили на 1-2 км. На Торецком направлении удалось освободить плацдарм в Нелиповке: на карте видим, что исчезли "языки", которые охватывали украинские позиции в Нью-Йорке и проходили дальше. Площадь освобожденной территории — 2,9 кв. км, свидетельствуют данные DeepState. В то же время в боях на Донбассе ВС РФ удается обходить Часов Яр с севера, а Селидово — с юга, показывают последние отметки аналитиков на карте. Впрочем, они предупредили, что в ближайшее время будут позитивные новости: о чем идет речь, не уточнили.

Бои на востоке — ситуация в Нью-Йорке под Торецком 6 сентября Фото: DeepState Бои на востоке — ситуация в Липцах возле Харькова 6 сентября Фото: DeepState

Возле Часового Яра ВС РФ продвигаются в районе села Калиновка, написали в канале DeepState. Ориентировочно — на 700 м. Возле Селидово на Покровском направлении россияне подвинули украинцев в трех точках: в Лесовке, Галициновке, Горняке. Линия фронта сместилась на 3 км, показывает карта.

Бои на востоке — ситуация под Селидово под Покровском 6 сентября Фото: DeepState Бои на востоке — ситуация под Часового Яра 6 сентября Фото: DeepState

Еще две точки, где имеют успехи подразделения ВС РФ — это села Песчаное и Новоселовское на Купянском направлении, пояснили аналитики. На карте видим "языки", которые охватывают первое село и расширение плацдарма под вторым.

Бои на востоке — ситуация под Купянском 6 сентября Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 5 сентября указано, что больше всего атак ВС РФ было под Покровском (42), Курахово (28) и Торецком (15). На других участках, о которых упомянули аналитики, штурмов было меньше: вокруг Часового Яра — 13, возле Купянска — 15, под Харьковом — семь.

Отметим, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью CNN, что врага удалось приостановить на Покровском направлении. Генерал сообщил, что в течение шести дней они не продвинулись ни в одной точке. Причина такой ситуации — удачная операция Сил обороны в Курской области. Российское командование решило спасать ситуацию на данном направлении, поэтому сняло с фронта резервы: десятки тысяч солдат ВС РФ поехало освобождать Суджу. По словам командующего, Украина имела несколько целей, начиная операцию на российской территории. Среди них — улучшение ситуации на Донбассе и защита Сумской области от нового вторжения РФ.

Напоминаем, 5 сентября представители российских властей заявили, что якобы планируют остановить Курскую АЭС на фоне атак ВСУ. Тем временем опрос "Левада-Центра" показал, как события в Курской области повлияли на россиян.