ВС РФ застыли под Покровском: Сырский отчитался Зеленскому о боях на востоке (видео)

В Курской области РФ события происходят в соответствии с планом украинского командования, заявил президент Владимир Зеленский. Между тем под Покровском действительно уменьшилось количество российских атак.

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Генштаб ВСУ надеется, что спецоперация в Курской области РФ повлияет на боевые действия под Покровском и Торецком. Об определенном положительном эффекте говорит уменьшение количества атак врага, о котором отчиталось украинское командование. О торможении наступления российских войск на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Зеленский ответил на вопрос журналиста, который интересовался связью прорыва в Курской области и обострением боев под Покровском. Президент подтвердил, что самая острая ситуация — на Покровском и Торецком направлениях. По мнению командования, действительно были надежды, что события на российской территории заставят ВС РФ уменьшить количество войск на Донбассе. По словам главы государства, враг все же уменьшил давление и приостановился.

"Пока что мы видим, что там сложно, потому что это всегда была их главная цель — тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей. На Покровском направлении, как бы ни было сложно, эти двое суток продвижения нет, — это то, что мне доложил Главком", — заявил Зеленский.

На сегодня Донбасское направление находится в приоритете для Кремля, и Генштаб ВСУ следит за ситуацией, отметил президент. Курская операция "выполняет свои задачи и идет по плану", уверен он. Кроме того, озвучено количество российских военных, которых удалось захватить в плен на Курщине — около 600 человек.

Бои на Донбассе — Зеленский о Покровском направлении см. с 18:08

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском 2 сентября

Отметим, согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 2 сентября под Покровском состоялось 29 атак ВС РФ, под Торецком — 10. В отчете за 1 сентября сообщили о 34 атаках на Покровском и о 10 — на Торецком направлениях. Тогда как 31 сентября — соответственно 55 и 16 вражеских штурмов. О потере населенных пунктов на Донбассе украинское командование не упоминало. На онлайн-карте боевых действий проекта DeepState линия фронта на Донбассе почти не изменилась: последние продвижения россиян — возле села Украинка в южной части клина, который тянется в Покровск.

Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 31 августа Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении по состоянию на 1 сентября Фото: DeepState

Аналитики института изучения войны 1 сентября подтвердили, что российское командование могло перебросить некоторые подразделения из-под Покровска в Курскую область. Они признали, что прорыв ВСУ на территорию РФ повлиял на бои на Донбассе, но не слишком сильно. Причина таких выводов — россияне перевели части, которые стояли в резерве, а не те, которые непосредственно участвуют в боях.

Напоминаем, 2 сентября аналитики Defence Express заявили, что наступление ВС РФ на Покровск может быть пиком возможностей российской армии. Между тем 1 сентября майор Максим Жорин из 3 штурмовой бригады описал три сценария развития событий в случае потери этого населенного пункта на Донбассе.