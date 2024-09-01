"Потеря Покровска может иметь серьезные последствия": в 3 ОШБр назвали три сценария наступления ВС РФ

Россияне могут развивать наступление в Донецкой области, или попытаться продвинуться на юг. Командир 3 ОШБр Максим Жорин считает, что есть еще одно направление вероятного наступления оккупантов.

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Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил, что потеря Покровска может иметь "чрезвычайно серьезные последствия" для Украины. В случае захвата города российская армия получит несколько возможных направлений для дальнейшего наступления. Об этом майор ВСУ написал в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

Жорин отметил три сценария действий врага:

Россияне могут развивать наступление на Константиновку, Дружковку и Краматорск в Донецкой области; Оккупанты могут попытаться продвинуться на юг, чтобы окружить украинские войска; Наступление на Днепропетровскую область.

В то же время заместитель командира 3-й ОШБр считает, что первые два направления для российских оккупационных войск являются более приоритетными, чем Днепропетровщина. Однако, по его словам, захват Покровска откроет россиянам возможность начать наступление и на этом направлении.

Фото: Скриншот

Напомним, по данным The Times, захват Покровска и высот Часового Яра дал бы российским войскам плацдарм для дальнейших наступательных действий для захвата остального Донбасса и угрозы Днепропетровской области весной 2025 года.

1 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Парасковиевку, а также продвинулись в Константиновке, Гродовке, Галициновке в Донецкой области.