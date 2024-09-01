Российские войска захватили Парасковиевку в Донецкой области, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, враг также продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

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Российские оккупационные войска захватили село Парасковеевка Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг захватил Парасковиевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Парасковеевка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Константиновке, Гродовке, Галициновке и возле Песчаного.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не комментировал информацию о захвате Парасковиевки.

Напомним, 31 августа эксперты DeepState заявили, что ВС РФ оккупировали Карловку Покровского района.

30 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили поселок Коренево в Курской области.