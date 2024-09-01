Російські війська захопили Парасковіївку на Донеччині, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, ворог також просунувся в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.

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Російські окупаційні війська захопили село Парасковіївка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог захопив Парасковіївку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Парасковіївка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся в Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці та біля Піщаного.

Генеральний штаб Збройних сил України наразі не коментував інформацію щодо захоплення Парасковіївки.

Нагадаємо, 31 серпня експерти DeepState заявили, що ЗС РФ окупували Карлівку Покровського району.

30 серпня аналітики DeepState повідомили, що росіяни захопили селище Кореневе в Курській області.