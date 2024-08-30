Росіяни захопили селище Кореневе в Курській області, — DeepState (карта)
Аналітики уточнили, що багато змін стається у процесі верифікації інформації.
Російські війська зайняли селище Кореневе у Кореневському районі Курської області РФ. Про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог захопив село Коренево (Курщина)", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що селище Кореневе Збройні сили України почали брати в оточення ще 15 серпня.
Крім того, аналітики зазначили, що ворог просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки.
"Багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня", — наголосили у DeepState.
Нагадаємо, 29 серпня експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що російські війська вибили ЗСУ із селища Кореневе в Курській області.
У цей же день аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти підготували фейк щодо села Синьківка у Харківській області.