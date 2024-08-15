ЗСУ в Курській області оточують райцентр Коренево з двох боків, — BILD

Українські війська наступають на райцентр, який має залізничну станцію, стверджує оглядач Рьопке. Також ЗСУ просуваються до Глушківського району.

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В Курській області ЗСУ просуваються далі і зараз оточують селище Коренево з двох боків. Про це пише німецьке видання BILD.

За словами аналітика BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, на північ від міста Суджа ЗСУ наступають на райцентр Коренево. Зараз вони вже підійшли до цього населеного пункту, який має свою залізничну станцію.

"Здається, що українці докладають багато сил, щоби захопити цей населений пункт. Українці намагаються наступати далі та атакувати це селище з двох боків. Чи вдасться їм це — інше питання. Ми бачимо, що російський фронт все ще дуже тендітний. Українці ще можуть просуватися на деяких напрямках та брати маленькі села. Однак там дедалі більше російських частин, зібраних з усієї країни, щоб їх відвоювати", — повідомив Рьопке.

Нагадаємо, що 15 серпня повідомлялося, що ЗСУ в Курській області також просуваються в напрямку Глушківського району. Там місцева влада оголосила евакуацію населення.

Також повідомлялося, що росіяни помилилися і атакували хімічною зброєю свій же підземний стабілізаційний пункт з пораненими. Втрати РФ у атакованому стабілізаційному пункті не називалися, але бійці ЗСУ повідомили, що радіоефір ЗС РФ "розривався на високих децибелах".