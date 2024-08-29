Російські війська вибили ЗСУ із селища Кореневе в Курській області, — BILD (карта)

Лінія бойового зіткнення проходить східною околицею селища. У той же час, як зазначає Рьопке, українські сили все одно повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько 3000 солдатів ЗС РФ.

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Вже понад тиждень тому, ще до 20 серпня, українські війська захопили населений пункт Коренево у Курській області. Проте російська армія контратакувала і вибила ЗСУ із селища, пише експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Він зазначає, що лінія бойового дотику зараз проходить приблизно його східною околицею.

На південь від Коренево ЗСУ днями зайняли село Краснооктябрьскоє на березі річки Сейм. Таким чином, і без Коренево українські сили повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько 3000 російських солдатів. З півдня та заходу його заблоковано державним кордоном, а з півночі — водною перепоною.

Аналітик BILD наголошував, що втрата селища міського типу для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою від втрати Суджі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) також зазначали, що російські війська діють у селищі Коренево. Аналітики інституту вважають, що це свідчить про те, що підрозділи української армії, ймовірно, відійшли з цього району, а війська РФ відновили деякі втрачені позиції.

Командування ЗС РФ через прорив у Курській області вирішило вивести частину підрозділів, які беруть участь у бойових діях на південному відрізку фронту в Україні. Загалом проти Сил оборони у Курській області зараз воює близько 30 тисяч російських військових.