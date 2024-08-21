Наслідки підриву мостів: війська РФ під Курськом опинилися в пастці (карта)

На думку німецького аналітика Юліана Рьопке, росіянам доведеться або продовжувати бій за цю територію, або ж відступити на інший берег річки. Але обидва варіанти для них фатальні.

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Тисячі російських військовослужбовців опинилися в пастці в Курській області після того, як українські війська за останні три дні знищили всі три мости через річку Сейм у Глушківському районі. Про це повідомив 20 серпня військовий експерт німецької газети Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що українські війська просуваються вглиб Росії зі сходу і заходу. Тому в умовах, коли північніше мости через Сейм було підірвано, підрозділам ЗС РФ буде складно вести оборону. Крім того, на заході бійці ЗСУ вже перейшли кордон і взяли під контроль невелику ділянку території РФ у 15 кв. км до річки Сейм, де розташований хутір Отруба.

"У росіян зараз простий вибір: або битися та обороняти цю територію, або відступити. Мабуть, обидва варіанти для них фатальні", — пише німецький аналітик.

Таким чином після руйнування останнього мосту через річку евакуація населення і постачання російських військ тепер повністю залежить від кількості човнів і будівництва достатньої кількості понтонних мостів.

За словами аналітика, українським військам залишилося 2,6 км до річки Сейм, щоб закрити котел. Схожа ситуація і в районі Кореневого, де українські сили ведуть бої за однойменне селище і залізничну станцію. Якщо росіяни втратять цей населений пункт, це також означатиме закриття котла, оскільки між селищем і річкою Сейм знаходиться ліс і немає великих доріг.

Територія в Курській області, контрольована ЗСУ Фото: Bild

Наразі немає точних даних щодо чисельності військ РФ, які перебувають на цій ділянці фронту, проте є припущення, що на загальній площі котла в 700 кв. км залишилося приблизно 3000 російських військовослужбовців — 1000 бійців у районах Тьоткіно і Глушково і ще 1000 уздовж кордону з Україною.

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Досі незрозуміло, чи володіє українська армія достатнім наступальним потенціалом, щоб захопити територію розміром 20 на 35 кілометрів. Тільки в цьому разі вона зможе використовувати створений нею котел для перемоги над угрупованням ЗС РФ.

"Але потрібно прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в України", — підсумував Рьопке.

Нагадаємо, за інформацією ISW, російське командування, можливо, вирішило передислокувати підрозділи з напряму Часів Яру в Курську область для посилення протидії українському наступу. Подібні розгортання можуть вплинути на темп російських наступальних операцій, але для оцінки знадобиться кілька тижнів.