Последствия подрыва мостов: войска РФ под Курском оказались в ловушке (карта)

По мнению немецкого аналитика Юлиана Репке, россиянам придется или продолжать сражение за эту территорию, или же отступить на другой берег реки. Но оба варианта для них фатальны.

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Тысячи российских военнослужащих оказались в ловушке в Курской области после того, как украинские войска за последние три дня уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе. Об этом сообщил 20 августа военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Отмечается, что украинские войска продвигаются вглубь России с востока и запада. Поэтому в условиях, когда севернее мосты через Сейм были взорваны, подразделениям ВС РФ будет сложно вести оборону. Кроме того, на западе бойцы ВСУ уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм, где находится хутор Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны", — пишет немецкий аналитик.

Таким образом после разрушения последнего моста через реку эвакуация населения и снабжение российских войск теперь полностью зависит от количества лодок и строительства достаточного количества понтонных мостов.

По словам аналитика, украинским войскам осталось 2,6 км до реки Сейм, чтобы закрыть котел. Похожая ситуация и в районе Коренево, где украинские силы ведут бои за одноименный поселок и ж/д станцию. Если россияне потеряют этот населенный пункт, это также будет означать закрытие котла, поскольку между поселком и рекой Сейм находится лес и нет больших дорог.

Территория в Курской области, контролируемая ВСУ Фото: Bild

Пока нет точных данных о численности войск РФ, находящихся на этом участке фронта, однако есть предположение, что на общей площади котла в 700 кв. км осталось около 3000 российских военнослужащих — 1000 бойцов в районах Теткино и Глушково и еще 1000 вдоль границы с Украиной.

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До сих пор неясно, обладает ли украинская армия достаточным наступательным потенциалом, чтобы захватить территорию размером 20 на 35 километров. Только в этом случае она сможет использовать созданный ею котел для победы над группировкой ВС РФ.

"Но нужно прямо сказать, что это сражение не носит решающий характер. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины", — подытожил Репке.

Напомним, по информации ISW, российское командование, возможно, решило передислоцировать подразделения с направления Часового Яра в Курскую область для усиления противодействию украинскому наступлению. Подобные развертывания могут повлиять на темп российских наступательных операций, но для оценки понадобится несколько недель.