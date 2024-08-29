Российские войска выбили ВСУ из поселка Коренево в Курской области, — BILD (карта)

Линия боевого соприкосновения проходит по восточной окраине поселка. В то же время, как отмечает Репке, украинские силы все равно полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 солдат ВС РФ.

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Уже более недели назад, к 20 августа, украинские войска захватили населенный пункт Коренево в Курской области. Однако российская армия контратаковала и выбила ВСУ из поселка, пишет эксперт издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он отмечает, что линия боевого соприкосновения сейчас проходит примерно по его восточной окраине.

Южнее Коренево ВСУ на днях заняли село Краснооктябрьское на берегу реки Сейм. Таким образом и без Коренево украинские силы полностью закрыли восточную границу котла, в котором оказались около 3000 российских солдат. С юга и запада он заблокирован государственной границей, а с севера — водной преградой.

Аналитик BILD подчеркивал, что потеря поселка городского типа для репутации Владимира Путина будет еще хуже потери Суджи.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) также отмечали, что российские войска действуют в поселке Коренево. Аналитики института считают, что это свидетельствует, что подразделения украинской армии, вероятно, отошли из этого района, а войска РФ восстановили некоторые утраченные позиции.

Командование ВС РФ из-за прорыва в Курской области решило вывести часть подразделений, принимающих участие в боевых действиях на южном отрезке фронта в Украине. В целом против Сил обороны в Курской области сейчас воюет около 30 тысяч российских военных.