Украинская армия укрепляется и пытается удержать под контролем уже взятые районы. В то же время, как отмечают аналитики, продолжаются атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области.

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Темп атак украинской армии на российской территории несколько замедлился. Сейчас Силы обороны стремятся удержать и укрепить отдельные районы, ранее взятые под контроль, отмечает в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что на обнародованных 28 августа геолокационных кадрах заметно, что российские войска действуют в поселке Коренево. Аналитики института считают, что это свидетельствует, что подразделения украинской армии, вероятно, отошли из этого района, а войска РФ восстановили некоторые утраченные позиции.

Также, как говорится в отчете, один из российских военных корреспондентов сообщал, что ВСУ продвинулись мимо сел Ветрено, Кремяное и Шептуховка Кореневского района, в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного к северо-востоку от Суджи, а также к югу от поселка Спальное.

Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали к востоку от Кореневого у Ольговки, к северу от Суджи у Малой Локны, к востоку от Суджи у Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи у села Борки.

Кроме того, утверждается, что россияне отразили попытки ВСУ пересечь границу в районе Журавлевки Белгородской области (к юго-западу от Белгорода и к северу от Харькова.

ISW также отмечает, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию, что российские срочники воюют в Курской области, назвав такие сообщения "искажением действительности", несмотря на множество доказательств, свидетельствующие об обратном. В частности, это утверждал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и другие российские источники.

Напомним, 27 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва границы с Белгородской областью РФ. После этого там начали эвакуацию населения с запретом въезжать в некоторые населенные пункты региона.