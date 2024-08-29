ЗС РФ провернули таємну операцію для своєї пропаганди: подробиці від DeepState (карта)

За даними аналітиків, до створення нового фейку окупантів підштовхнуло командування. Від бійців ЗС РФ вимагали нових "перемог" на фронті, тож їм довелося вдаватись до хитрощів.

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Російські окупанти підготували фейк щодо села Синьківка у Харківській області. До такого кроку їх підштовхнуло вимогливе командування. Деталями 29 серпня поділились у DeepState.

Аналітики передали, що бійці ЗС РФ отримали терміновий наказ показати успіхи на всіх напрямках передової. Надихнувшись цим, ворожа група пробилася у село на Куп’янському напрямку. Зазначається, що захисники її випадково пропустили.

Загарбники, опинившись на території Синьківки, часу не гаяли — вивісили триколор та зняли це на відео. Проте у DeepState запевнили, що село — під контролем ЗСУ.

"Чи спробує ворог закріпитися — покаже час", — додали аналітики.

Синьківка на карті бойових дій Фото: DeepState

Ситуація в Синьківці: що каже командування

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 серпня про фейкову "зміну статусу" села Синьківка не йдеться. Однак пресслужба передала, що на Куп’янському напрямку з початку доби було відбито дев’ять атак. Ворог атакував в районі Синьківки, Колісниківки та Лозової.

Також у Генштабі повідомили, що ще п’ять російських атак тривають. Бої точаться поблизу М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

Нагадаємо, в ISW інформували, що 27-28 серпня російські окупанти намагалися наступати в районі Синьківки. Сили оборони там досягли посилення.

Український військовий Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що ЗС РФ намагаються "дотиснути Синьківку" на Куп’янському напрямку. Він розповів, куди ворог планує рухатись далі.