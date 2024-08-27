Шалена інтенсивність: у ЗСУ розповіли, як Сили оборони руйнують плани ЗС РФ на Харківщині

За словами комбата 92-ї ОШБр Юрія Федоренка, противник намагається сформувати додаткові сили для штурмів східного регіону, однак Сили оборони руйнують його плани. Росіяни знищуються ще до початку атак і тим самим втрачають позиції.

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Російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції ЗСУ по всій лінії фронту, зокрема й у Харківській області. При цьому українській стороні вдається утримувати ініціативу. Про це в ефірі "24 каналу" заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його словами, високоінтенсивні бої на цьому напрямку фронту не припинялися і загалом ситуація на Харківщині "гаряча", хоч і контролюється українськими захисниками.

ЗС РФ намагаються формувати наразі додаткові сили для того, щоб підтримувати цю високу інтенсивність бойових дій у регіоні, проте Сили оборони руйнують їхні плани та ефективно знищують окупантів. Усе завдяки результативним ударам по підрозділах ЗС РФ на ворожій території.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр окремо заявив, що окупанти не мають успіхів на Харківщині, адже щойно вони закінчують підготовку до певних дій, як українські захисники починають вибивати їх із позицій. Після цього настає момент, коли потрібно закріпитися і зробити це складно, адже безперервно працюють артилерія та БПЛА росіян.

"Але так чи інакше Сили оборони мають певні успіхи. Зокрема на передньому краю вдається вибивати ворога з позицій і надійно закріплюватися... Інтенсивність бойових дій надзвичайно висока і шалена. Держава повністю не зможе перекрити необхідний запит від Сил оборони по засобах БПЛА. Для того, щоб забезпечити необхідну мінімальну потребу для якісної оборони та проведення ударно-штурмових дій, потрібні три складові. Українська держава, українська нація та наші партнери. Кожен дрон є надзвичайно важливим для нас", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що Третя штурмова наступає в Харківській області та повертає території. За словами командира бригади Андрія Білецького, мета операції — збити наступальний потенціал армії Росії. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь російських військ.