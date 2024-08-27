Безумная интенсивность: в ВСУ рассказали, как Силы обороны рушат планы ВС РФ на Харьковщине

По словам комбата 92-й ОШБр Юрия Федоренко, противник пытается сформировать дополнительные силы для штурмов восточного региона, однако Силы обороны рушат его планы. Россияне уничтожаются еще до начала атак и тем самым теряют позиции.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции ВСУ по всей линии фронта, в том числе и в Харьковской области. При этом украинской стороне удается удерживать инициативу. Об этом в эфире "24 канала" заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, высокоинтенсивные бои на этом направлении фронта не прекращались и в целом ситуация в Харьковской области "горячая", хоть и контролируется украинскими защитниками.

ВС РФ пытаются формировать сейчас дополнительные силы для того, чтобы поддерживать эту высокую интенсивность боевых действий в регионе, однако Силы обороны рушат их планы и эффективно уничтожают оккупантов. Все благодаря результативным ударам по подразделениям ВС РФ на вражеской территории.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр отдельно заявил, что у оккупантов нет успехов в Харьковской области, ведь как только они заканчивают подготовку к определенным действиям, украинские защитники начинают выбивать их с позиций. После этого наступает момент, когда нужно закрепиться и сделать это сложно, ведь беспрерывно работают артиллерия и БПЛА россиян.

"Но так или иначе Силы обороны имеют определенные успехи. В частности на переднем краю удается выбивать врага с позиций и надежно закрепляться… Интенсивность боевых действий чрезвычайно высока и безумная. Государство полностью не сможет перекрыть необходимый запрос от Сил обороны по средствам БПЛА. Для того, чтобы обеспечить необходимую минимальную потребность для качественной обороны и проведения ударно-штурмовых действий, нужны три составляющие. Украинское государство, украинская нация и наши партнеры. Каждый дрон является чрезвычайно важным для нас", — подытожил Юрий Федоренко.

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая наступает в Харьковской области и возвращает территории. По словам командира бригады Андрея Билецкого, цель операции — сбить наступательный потенциал армии России. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу российских войск.