РФ хоче дотиснути Синьківку й розвинути новий наступ: у ЗСУ назвали плани ворога під Купʼянськом

Російські окупанти хочуть вийти до дороги східніше річки Оскіл на Харківщині, щоб наступати над водоймою в сторону Купʼянська, розповів військовослужбовець Станіслав Бунятов.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються дотиснути Синьківку на Купʼянському напрямку Харківської області. За словами українського військовослужбовця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", противник хоче розвивати наступ над річкою Оскіл. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 28 липня.

"На Купʼянському напрямку п*дари намагаються дотиснути Синьківку, що західніше Табаївки", — сказав Станіслав Бунятов.

"Осман" наголосив, що російські військові хочуть вийти до дороги східніше річки Оскіл. Після цього ворог планує наступати над річкою в сторону Купʼянська.

Ситуація на Купʼянському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Купʼянському напрямку Харківської області протягом 27 липня відбулося три бойові зіткнення. Українським бійцям вдалося відбити атаки окупантів у районі Синьківки.

Нагадаємо, 11 липня голова міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що на Купʼянському напрямку Харківської області спостерігалася важка ситуація. За його словами, ворог хотів вийти до лівого берега Оскіл, для цього тиснув з напрямків Синьківки, Піщаного й Петропавлівки.

22 липня майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив, що в районі Купʼянська ворог тиснув на позиції українців. Він наголосив, що противник хоче сформувати нові підрозділи, аби посилитися на Харківському та Куп'янсько-Лиманському напрямках.