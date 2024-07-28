РФ хочет дожать Синьковку и развить новое наступление: в ВСУ назвали планы врага под Купянском

Российские оккупанты хотят выйти к дороге восточнее реки Оскол в Харьковской области, чтобы наступать над водоемом в сторону Купянска, рассказал военнослужащий Станислав Бунятов.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются дожать Синьковку на Купянском направлении Харьковской области. По словам украинского военнослужащего Станислава Бунятова с позывным "Осман", противник хочет развивать наступление над рекой Оскол. Об этом он написал в своем Telegram-канале 28 июля.

"На Купянском направлении п*дары пытаются дожать Синьковку, что западнее Табаевки", — сказал Станислав Бунятов.

"Осман" отметил, что российские военные хотят выйти к дороге восточнее реки Оскол. После этого враг планирует наступать над рекой в сторону Купянска.

Ситуация на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Купянском направлении Харьковской области в течение 27 июля произошло три боевых столкновения. Украинским бойцам удалось отбить атаки оккупантов в районе Синьковки.

Напомним, 11 июля глава городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что на Купянском направлении Харьковской области наблюдалась тяжелая ситуация. По его словам, враг хотел выйти к левому берегу Оскола, для этого давил с направлений Синьковки, Песчаного и Петропавловки.

22 июля майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил, что в районе Купянска враг давил на позиции украинцев. Он отметил, что противник хочет сформировать новые подразделения, чтобы усилиться на Харьковском и Купянско-Лиманском направлениях.