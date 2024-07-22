Готовят новые подразделения: ВС РФ могут усилить боевые действия, — майор запаса ВСУ

По словам Алексея Гетьмана, речь идет про Харьковское и Купянско-Лиманское направления, где россияне намерены продвинуться к реке Оскол. Силы обороны делают все для того, чтобы планы противника провалились.

Related video

Российские оккупанты продолжают попытки давления на украинские позиции на многих участках фронта. В частности речь идет про Купянское направление. Детальнее об этом высказался ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "24 канала".

По его словам, противник пытается атаковать Купянск, а также Купянск-Узловой до реки Оскол. Сейчас ВС РФ хотят сформировать новые подразделения, чтобы усилиться на Харьковском и Купянско-Лиманском направлениях. В связи с этим майор запаса ВСУ предсказывает усиление боевых действий на поле боя.

"Оккупанты создали дополнительный военный округ. Из него они привлекают много людей, формируют подразделения. Это будет усиление и на Харьковском, и на Купянско-Лиманском направлении. То есть на северо-восточной части вскоре мы увидим усиление боевых действий", — заявил Алексей Гетьман.

Отдельно аналитик добавил, что возле города Часов Яр Донецкой области у противника уже начали исчерпываться силы, поэтому российские оккупанты могут готовиться активизироваться на новом направлении для наступательных действий.

При этом больших продвижений не стоит ожидать и они могут измеряться в нескольких километрах. Украинские защитники готовятся к возможным провокациям ВС РФ.

"Это должно быть два – четыре направления. Тогда тем, кто обороняется, труднее держать оборону, потому что надо растягивать войска. С другой стороны, россияне научились быстро перемещать большое количество живой силы и техники вдоль линии. Они могут перебросить с Крынок или с Юга на Купянско-Лиманское направление", — подытожил Алексей Гетьман.

Смотреть с: 27:00

Напомним, 19 июля сообщалось, что в районе Купянска увеличивается количество ударов, о чем заявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, накануне россияне сбросили на центр города полуторатонную бомбу. В Генштабе сообщили, что все атаки противника за последние сутки удалось отбить.