ЗС РФ тиснуть з трьох напрямків біля Купʼянська: яку ціль намагається досягти ворог (карта)

Російські військові наступають з районів Синьківки, Піщаного та Петропавлівки. За словами голови Купʼянської МВА Андрія Беседіна, ворог не припиняє атаки та намагається протиснути оборону ЗСУ.

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На Купʼянському напрямку в Харківській області склалася важка ситуація. Збройні сили Російської Федерації хочуть вийти до лівого берега річки Оскіл. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти не припиняють постійні обстріли, бʼють по території Купʼянської громади, логістиці, критичній інфраструктурі для того, аби унеможливити життєдіяльність населених пунктів.

На Купʼянському ж напрямку склалася важка ситуація.

"Ворог дійсно не припиняє свої атаки, не припиняє бажання протиснути оборону, щоб досягти визначених командуванням рубежів", — сказав Андрій Беседін.

Він наголосив, що йдеться про лівий берег річки Оскіл. Для цього російські окупанти тиснуть з напрямків Синьківки, Піщаного та Петропавлівки, й кидають великі сили. З Купʼянського напрямку відтягнути певні сили росіян дозволило відкриття фронту у Вовчанську та Липцях на Харківщині.

Беседін додав, що Сили оборони дають відсіч ЗС РФ та знищують особовий склад та військову техніку.

Що відбувається на Купʼянському напрямку

Нагадаємо, 5 липня речник 3-ї ОШБр Олександр Бородін повідомив, що ЗС РФ біля села Борова на Купʼянському напрямку застосовують піхотні штурми та хімічну зброю. За його словами, ворог використовує цю тактику щодня.

10 липня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що стабілізувати ситуацію по всій лінії фронту міг би "харківський рецепт". Зокрема, йдеться про атаки по ворожих цілях на території РФ.