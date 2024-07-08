Заглибились на 2 км: ЗС РФ просунулись у бік Покровська, Курахового та Куп'янська (карта)

Атакуючи у Красногорівці, вороги захопили стадіон і просунулись на 150 м, свідчить карта бойових дій. У напрямку Куп'янська успіхи більш помітні, повідомили експерти DeepState.

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Підрозділи ЗС РФ продовжили просування у Харківській і Донецьких областях, окупувавши нову місцевість у трьох точках на карті. Орієнтовне просування росіян — від 150 м до 2 км. Про деталі останніх змін на карті бойових дій на сході експерти DeepState розповіли у Telegram-каналі.

В ніч на 8 червня експерти опублікували допис про останні просування ЗС РФ. Основні напрямки, на яких ворог мав успіхи — Куп'янський, Покровський, Курахівський. На Куп'янському росіянам вдалось суттєво просунутись у бік північно-східних околиць населеного пункту і наблизитись до села Петропавлівка. Під Покровськом та Кураховим — є успіхи у двох точках.

Під Куп'янськом росіяни окупували ще 2 км у напрямку Петропавлівки, свідчить карта бойових дій. Супутникова карта показує, що ідеться про поля на півдорозі між Вільшанами та Першотравневим.

Бої на сході - ситуація біля Петропавлівки 8 липня Фото: DeepState

Під Покровськом ворог просунувся у Євгенівці поруч з Очеретиним. Відстань, яку вдалось пройти росіянам — близько 600 м. Населений пункт на половину окупований, показує карта бойових дій DeepState.

Під Кураховим росіяни мають мінімальні успіхи — близько 150 м. На супутниковій карті можна побачити, що вони захопили стадіон.

Бої на сході - ситуація біля Євгенівки 8 липня Фото: DeepState Бої на сході - ситуація біля Красногорівки 8 липня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 липня вказано, що ЗС РФ під Куп'янськом атакували 10 разів. Основні напрямки удару — чотири населені пункти на сході: Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Стельмахівка. Під Покровськом відбулась найбільша кількість штурмів — 45 шт. Бої тривали біля восьми населених пунктів від Нью-Йорка до Яснобродівки: орієнтовна довжина лінії зіткнення — близько 50 км. На Курахівському напрямку — ще 17 ударів: на Красногорівку, Георгіївку, Парасковіївку та Костянтинівку.

Зазначимо, у попередніх звітах DeepState ішлося про успіхи ворога у трьох точках під Покровськом та Торецьком. На карті бойових дій можна побачити просування на 2 км від Євгенівки до Новоселівки Першої. Під Торецьком росіяни рвонули у бік Нью-Йорка та розширили місце прориву на 1 км.

Нагадуємо, 7 липня аналітики Інституту вивчення війни підтвердили територіальні втрати біля Куп'янська, Сіверська, Торецька і в районі Авдіївки. Тоді ж речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що під Торецьком успіху у росіян немає і ЗСУ контролюють агломерацію.