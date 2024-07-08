Углубились на 2 км: ВС РФ продвинулись в сторону Покровска, Курахово и Купянска (карта)

Атакуя в Красногоровке, враги захватили стадион и продвинулись на 150 м, свидетельствует карта боевых действий. В направлении Купянска успехи более заметны, сообщили эксперты DeepState.

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Подразделения ВС РФ продолжили продвижение в Харьковской и Донецких областях, оккупировав новую местность в трех точках на карте. Ориентировочное продвижение россиян — от 150 м до 2 км. О деталях последних изменений на карте боевых действий на востоке эксперты DeepState рассказали в Telegram-канале.

В ночь на 8 июня эксперты опубликовали сообщение о последних продвижениях ВС РФ. Основные направления, на которых враг имел успехи — Купянское, Покровское, Кураховское. На Купянском россиянам удалось существенно продвинуться в сторону северо-восточных окраин населенного пункта и приблизиться к селу Петропавловка. Под Покровском и Курахово — есть успехи в двух точках.

Под Купянском россияне оккупировали еще 2 км в направлении Петропавловки, свидетельствует карта боевых действий. Спутниковая карта показывает, что речь идет о полях на полпути между Ольшанами и Першотравневым.

Бои на востоке — ситуация возле Петропавловки 8 июля Фото: DeepState

Под Покровском враг продвинулся в Евгеновке рядом с Очеретиным. Расстояние, которое удалось пройти россиянам — около 600 м. Населенный пункт на половину оккупирован, показывает карта боевых действий DeepState.

Под Курахово россияне имеют минимальные успехи — около 150 м. На спутниковой карте можно увидеть, что они захватили стадион.

Бои на востоке — ситуация возле Евгеновки 8 июля Фото: DeepState Бои на востоке — ситуация возле Красногоровки 8 июля Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 7 июля указано, что ВС РФ под Купянском атаковали 10 раз. Основные направления удара — четыре населенных пункта на востоке: Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Под Покровском состоялось наибольшее количество штурмов — 45 шт. Бои продолжались возле восьми населенных пунктов от Нью-Йорка до Яснобродовки: ориентировочная длина линии соприкосновения — около 50 км. На Кураховском направлении — еще 17 ударов: на Красногоровку, Георгиевку, Парасковиевку и Константиновку.

Отметим, в предыдущих отчетах DeepState говорилось об успехах врага в трех точках под Покровском и Торецком. На карте боевых действий можно увидеть продвижение на 2 км от Евгеновки до Новоселовки Первой. Под Торецком россияне рванули в сторону Нью-Йорка и расширили место прорыва на 1 км.

Напоминаем, 7 июля аналитики Института изучения войны подтвердили территориальные потери возле Купянска, Северска, Торецка и в районе Авдеевки. Тогда же представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что под Торецком успеха у россиян нет и ВСУ контролируют агломерацию.