Територіальних успіхів у ЗС РФ немає: у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Торецька (карта)

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, у противника колосальні втрати на Донбасі як серед особового складу, так і серед техніки, але він не зважає на це. Бої тривають щодня.

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Російські окупанти продовжують тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту. Зокрема йдеться про місто Торецьк на Донеччині, де противник напередодні активізувався. Деталями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, бійці ЗСУ продовжують контролювати ситуацію в районі Донбасу. Біля міста Торецьк зараз тривають бої, проте противник не в змозі домогтися успіхів.

"Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити і підкреслити, що станом на цей момент жодних територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає", — заявив Назар Волошин.

У ЗСУ розповіли про наступ ЗС РФ на Торецькому напрямку Фото: DeepStateMAP

Окремо речник ОСУВ "Хортиця" додав, що росіяни далі здійснюють спроби штурмів на цьому напрямку і активні бої тривають щодня. Здебільшого ЗС РФ намагаються атакувати на підступах до Торецька.

Також російські окупанти абсолютно не зважають на втрати особового складу та техніки. Вони намагаються знайти слабкі місця в українській обороні й у такий спосіб кидають на штурми мобілізованих і колишніх ув'язнених.

"Також присутні підрозділи "Шторм Z", "Шторм V", які застосовують як штурмові і часто використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію. Окупанти проводять багато так званих "м'ясних штурмів" мобільними вогневими групами", — підсумував Назар Волошин.

В ISW заявили про просування на Торецькому напрямку

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 6 липня повідомлялося, що ЗС РФ нібито змогли просунутися в районі низки населених пунктів, зокрема й біля Торецька.

Бої в районі Торецька на Донбасі тривають

Аналітики, посилаючись на повідомлення російських провоєнних блогерів, повідомляли, що окупанти зуміли зайняти нові позиції на південному заході від села Нью-Йорк. Загалом просування окупаційного угруповання військ на Торецькому напрямку становило до 500 і 800 метрів. Ця інформація не підтверджена українською стороною.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що ситуація на Торецькому напрямку ускладнюється, а ворог користується ситуацією, про що повідомили в DeepState. За словами аналітика Романа Погорілого, росіяни постійно атакують українські позиції з використанням великої кількості піхоти та застосуванням резервів, а також обстрілюють місцеву агломерацію та навколишні населені пункти.