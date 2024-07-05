Ситуація на Торецькому напрямку ускладнюється, а ворог користується ситуацією, — DeepState

Росіяни постійно атакують українські позиції з використанням великої кількості піхоти та застосуванням резервів, а також обстрілюють місцеву агломерацію і навколишні населені пункти, говорить Роман Погорілий.

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Російські окупанти розвивають успіх на Торецькому напрямку і користуються ситуацією, яка склалася з українськими підрозділами, які там тримають позиції. Про це в коментарі "Еспресо" сказав співзасновник DeepState Роман Погорілий.

"Є складне питання, яке породжує безліч додаткових запитань без відповідей. Протягом останніх кількох днів бачили активне обговорення, зокрема в районі Юр'ївки та Нью-Йорка, з бригадами й підрозділами, які там перебувають, зокрема 206-й батальйон ТрО. Бійці почали публічно говорити про те, що там відбувається. За словами бійців 206-го батальйону, командування 41-ї бригади стирає ці підрозділи, стирає людей незрозумілими наказами", — наголосив Погорілий.

Він зауважив, що росіяни користуються цією ситуацією і постійно атакують українські позиції з використанням великої кількості піхоти та застосуванням резервів.

"Ворог бачить можливість скористатися успіхами та розвивати їх. Наші бійці роблять усе можливе, стримуючи натиск на своїх плечах і працюючи на межі можливостей. Ситуація ускладнюється, що стає очевидним із публічних обговорень. Ми намагалися привернути увагу до цих подій, але це лише загальний опис без деталей", — сказав Погорілий.

Також співзасновник DeepState проінформував, що ЗС РФ на Торецькому напрямку обстрілюють місцеву агломерацію і навколишні населені пункти, стираючи їх з лиця землі.

Нагадаємо, що 5 липня аналітики DeepDtate повідомили, що в районі Торецька на Донеччині спостерігається "критичний та невтішний" стан справ з бійцями 206-го ОБ ТрО через те, що командування ставить фантастичні задачі перед військовими, в результаті чого збільшилася кількість втрат серед особового складу.

4 липня командир роти 206-го батальйону 241-ї бригади ТрО повідомив, що командування обʼєктивно не оцінює можливості підлеглого особового складу.