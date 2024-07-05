Ситуация на Торецком направлении осложняется, а враг пользуется ситуацией, — DeepState

Россияне постоянно атакуют украинские позиции с использованием большого количества пехоты и применением резервов, а также обстреливают местную агломерацию и окружающие населенные пункты, говорит Роман Погорелый.

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Российские оккупанты развивают успех на Торецком направлении и пользуются ситуацией, которая сложилась с украинскими подразделениями, которые там держат позиции. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

"Есть сложный вопрос, который порождает множество дополнительных вопросов без ответов. В течение последних нескольких дней видели активное обсуждение, в том числе в районе Юрьевки и Нью-Йорка, с бригадами и подразделениями, которые там находятся, в том числе 206-й батальон ТрО. Бойцы начали публично говорить о том, что там происходит. По словам бойцов 206-го батальона, командование 41-й бригады стирает эти подразделения, стирает людей непонятными приказами", — подчеркнул Погорелый.

Он отметил, что россияне пользуются этой ситуацией и постоянно атакуют украинские позиции с использованием большого количества пехоты и применением резервов.

"Враг видит возможность воспользоваться успехами и развивать их. Наши бойцы делают все возможное, сдерживая натиск на своих плечах и работая на пределе возможностей. Ситуация осложняется, что становится очевидным из публичных обсуждений. Мы пытались привлечь внимание к этим событиям, но это лишь общее описание без деталей", — сказал Погорелый.

Также соучредитель DeepState проинформировал, что ВС РФ на Торецком направлении обстреливают местную агломерацию и окружающие населенные пункты, стирая их с лица земли.

Напомним, что 5 июля аналитики DeepDtate сообщили, что в районе Торецка Донецкой области наблюдается "критическое и неутешительное" состояние дел с бойцами 206-го ОБ ТрО из-за того, что командование ставит фантастические задачи перед военными, в результате чего увеличилось количество потерь среди личного состава.

4 июля командир роты 206-го батальона 241-й бригады ТрО сообщил, что командование объективно не оценивает возможности подчиненного личного состава.