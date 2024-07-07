Війська РФ просунулися біля Куп'янська, Сіверська, Торецька і в районі Авдіївки, — ISW (карти)

За даними аналітиків, просування окупаційного угруповання військ на Торецькому напрямку склало до 500 і 800 метрів. У районі Часового Яру ЗС РФ намагаються зайняти позиції по всьому східному березі каналу Сіверський Донець — Донбас.

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Російські війська нещодавно домоглися незначного просування на південний схід від Куп'янська на тлі бойових дій 6 липня на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна. Є підтвердження щодо просування на схід від Піщаного. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 6 липня.

Українські джерела вважають, що російські війська не змогли просунутися далі під час механізованого наступу через щільні українські мінні поля та артилерійський вогонь.

Сіверськ

Карта боїв у районі Кремінної

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська на тлі бойових дій у цьому районі 6 липня. На геолокованих кадрах, опублікованих 6 липня, видно, як військовослужбовці 123-ї російської мотострілецької бригади підіймають прапор у центрі Спірного. За словами одного з російських джерел, війська РФ повністю захопили Спірне, за іншими даними, ЗСУ все ще зберігають позиції в населеному пункті. ЗС РФ також продовжили атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південь від Сіверська в районі Виїмки 5 і 6 липня.

Часів Яр

Часовий Яр на карті

6 липня російські війська продовжили наступальні дії в районі Часового Яру, проте підтверджених змін на лінії фронту не відбулося. 5 і 6 липня російські війська продовжували атаки у східній частині Часового Яру, на північ від міста біля Калинівки, біля Іванівського, в районі Кліщіївки та Андріївки. Російське джерело заявило, що ЗС РФ намагаються зайняти позиції по всьому східному березі каналу Сіверський Донець — Донбас.

Торецьк

Бої в районі Торецька на карті

Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку на тлі наступальних операцій у цьому районі 6 липня. Геолоковані кадри за 6 липня показали, що ЗС РФ нещодавно просунулися на південний захід від Нью-Йорка. За твердженнями російських джерел, просування становило до 500 метрів у південно-східній частині Дружби та до 800 метрів у межах Нью-Йорка. За твердженнями ще одного "військкора", російські війська захопили половину Південного. За даними провоєнних блогерів, російські сили чинять тиск на українські позиції біля Залізного.

Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили населений пункт Сокіл Донецької області на тлі боїв під Авдіївкою 6 липня. На геолокованих кадрах за 6 липня видно, як війська РФ підняли прапор у західній частині Сокола. Російські провоєнні блогери 29 червня і 4 липня заявляли про захоплення Сокола.

Додаткові відеопідтвердження за 6 липня показують, що війська РФ просунулися на захід від Сокола в напрямку Сходу і незначно просунулися в межах східної Карлівки. Стверджувалося також, що війська РФ дійшли до околиць села Схід, захопили половину Євгенівки та наступали в межах Новоолександрівки, а також у напрямку Лозуватського і Новоселівської Першої.

6 липня російський наступ тривав на захід і південний захід від Донецька, але без підтверджених змін лінії фронту в цьому районі. Провоєнні блогери РФ стверджували про просування на 300-500 метрів у межах Красногорівки, але в ISW цього поки що не підтверджують.

Нагадаємо, що дрони СБУ атакували склад у Воронезькій області: джерела Фокуса повідомили, що зберігалося на складах.

Також повідомлялося, що російські війська говорять про недостатнє просування у Вовчанську.