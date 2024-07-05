Хімзброя і системні "м'ясні" штурми: у 3-й ОШБр розкрили тактику ЗС РФ під Куп'янськом

За словами речника 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, у напрямку села Борова зараз воюють дві ворожі дивізії. До їхнього складу входять не тільки росіяни, а й іноземні найманці.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на українські позиції по всій лінії фронту, зокрема й на Куп'янському напрямку біля села Борова. Деталями поділився речник 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександр Бородін у коментарі "Суспільному".

За його словами, ЗС РФ застосовують піхотні штурми, а також упродовж останніх місяців щодня хімічну зброю. У зоні відповідальності, де перебувають бійці 3-ї ОШБр, зараз воюють дві дивізії ворожої армії.

"Коли вони усвідомлюють, що беруть "м'ясом", то роблять це максимально системно. З одного боку може здатися, що це — дрібні штурми, але вони постійні. Це — піхотні штурми, інколи із задіянням техніки та використанням хімічної зброї, яка не є летальною. Однак вона уражає очі і виводить людей на тривалий час. Тобто це і психологічна складова. І так щодня вже понад півтора місяця", — написав Олександр Бородін.

У 3-й ОШБр розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку Фото: DeepStateMAP

Окремо речник 3-ї ОШБр додав, що в напрямку села Борова проти українських захисників стоять як контрактники, так і батальйони добровольців та мобілізованих.

При цьому йдеться не тільки про росіян, а й про громадян інших республік, зокрема з переліку африканських країн.

"У них досить потужна артилерійська і FPV-складова. До того ж КАБи. Разом це дає їм можливість чинити вогневий тиск. Скажімо, ти заходиш у посадку з позиціями, а через місяць там немає ні посадки, ні позицій", — підсумував Олександр Бородін.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що командир ЗСУ розповів, як змінилася тактика росіян. Як розповів полковник Олег Апостол, щоб перемогти у війні, Україні потрібно шукати протидію російським технологіям і рішенням на полі бою.