Химоружие и системные "мясные" штурмы: в 3-й ОШБР раскрыли тактику ВС РФ под Купянском

По словам спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, в направлении села Боровая сейчас воюют две вражеские дивизии. В их состав входят не только россияне, но и иностранные наемники.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на украинские позиции по всей линии фронта, в том числе и на Купянском направлении возле села Боровая. Деталями поделился спикер 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Александр Бородин в комментарии "Суспiльному".

По его словам, ВС РФ применяют пехотные штурмы, а также на протяжении последних месяцев ежедневно химическое оружие. В зоне ответственности, где находятся бойцы 3-й ОШБр, сейчас воюют две дивизии вражеской армии.

"Когда они осознают, что берут "мясом", то делают это максимально системно. С одной стороны может показаться, что это — мелкие штурмы, но они постоянно. Это — пехотные штурмы, иногда с задействованием техники и использованием химического оружия, которое не является летальным. Однако оно поражает глаза и выводит людей на длительное время. То есть это и психологическая составляющая. И так ежедневно уже более полутора месяцев", — написал Александр Бородин.

В 3-й ОШБр рассказали о ситуации на Купянском направлении Фото: DeepStateMAP

Отдельно спикер 3-й ОШБр добавил, что в направлении села Боровая против украинских защитников стоят как контрактники, так и батальоны добровольцев и мобилизованных.

При этом речь идет не только про россиян, но и про граждан других республик, вт том числе из перечня африканских стран.

"У них достаточно мощная артиллерийская и FPV-составляющая. К тому же КАБы. Вместе это дает им возможность оказывать огневое давление. Скажем, ты заходишь в посадку с позициями, а через месяц там нет ни посадки, ни позиций", — подытожил Александр Бородин.

Напомним, 2 июля сообщалось, что командир ВСУ рассказал, как изменилась тактика россиян. Как рассказал полковник Олег Апостол, чтобы победить в войне, Украине нужно искать противодействие российским технологиям и решениям на поле боя.