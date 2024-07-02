"Противник б'ється лоб у лоб": командир ЗСУ розповів, як змінилася тактика росіян

Як розповів полковник Олег Апостол, щоб перемогти у війні, Україні потрібно шукати протидію російським технологіям і рішенням на полі бою.

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Російські військові змінюють тактику наступу залежно від наявності у них засобів. Йдеться про БПЛА, засоби РЕБ або ППО. Про це розповів полковник ЗСУ, командир 95 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ України Олег Апостол в інтерв'ю "Факти ICTV".

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За його словами, його бригада зараз перейшла з Куп'янська на Терни.

"Якщо брати напрямок, де діє моя бригада, поки ініціатива за нами, противник б'ється лоб в лоб і успіху не має... Не секрет, що ворог пройшов понад 2 км під Тернами, зайняв посадку, і ми його звідти вибили. Але він це зрозумів, напевно, тільки через тиждень", — розповів він.

Апостол зазначив, що всю роботу на полі бою робить солдат. Важливим є те, наскільки він мотивований і морально підготовлений, а також його бойова підготовка.

"Однак великий відсоток успіху залежить від дронів, тих самих "Ланцетів". Або, наприклад, з'явилися FPV-дрони — що з нашого боку, що з їхнього. Уже зовсім по іншому починаєш переміщатися, обладнати позиції, щоб їм протидіяти", — сказав офіцер.

Він заявив, що бойова підготовка солдата має тривати постійно. При цьому військовослужбовець повинен бачити, що про нього піклуються і не забувають про нього на полі бою.

Апостол також розповів, що потрібно адаптуватися до нових умов війни.

"Треба пристосовуватися до війни, робити якусь контрдію. Наприклад, є в росіян "пташки", Орлани, Ланцети, нам потрібно шукати шляхи вирішення цієї проблеми за круглим столом, тоді буде успіх. Нам слід протидіяти російським технологіям", — розповів він.

Нагадаємо, 3 ОШБр показала кадри з GoPro дівчини-штурмовика на Харківщині. Дівчина служить у 3-й роті 1-го штурмового батальйону. Вона нарівні з чоловіками відбиває ворожі накати росіян на напрямку бригади.

Також в Офісі генпрокурора повідомили, що понад 3 тисячі засуджених в Україні достроково звільнили для служби в ЗСУ. Установи виконання покарань підготували майже 4 тисячі клопотань про звільнення засуджених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом. 3 тис. 632 з них уже направлено на розгляд судів.