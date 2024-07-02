Понад 3 тисячі засуджених в Україні достроково звільнили для служби в ЗСУ, — Офіс генпрокурора

Установи виконання покарань підготували майже 4 тисячі клопотань про звільнення засуджених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом. 3 тис. 632 з них вже направлено на розгляд судів.

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Понад 3 тисячі засуджених вже прибули до військових частин, щоб пройти навчання для служби в ЗСУ. Для цього їх звільнили умовно-достроково. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що до військових частин ЗСУ прибула 3 тис. 171 особа з числа засуджених, звільнених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом.

"Станом на 27 червня 2024 року суди задовольнили 3 тис. 424 клопотання відповідної категорії, — йдеться у повідомленні".

У відомстві повідомили, що установи виконання покарань підготували майже 4 тисячі клопотань про звільнення засуджених умовно-достроково для проходження військової служби за контрактом. 3 тис. 632 з них вже направлено на розгляд судів, із яких 3424 задоволено.

Нагадаємо, що 19 червня командир Другого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, як вони вербують засуджених в свої підрозділи. За його словами, рекрутери вивчають мотивацію кандидата, за що він "сидить", проводять співбесіду і тільки потім ухвалюють рішення.

Також 25 червня у ЗСУ спростували чутки, що громадяни, які перебували у колонії, але погодились мобілізуватись до лав ЗСУ, втекли з навчального центру "Десна" у Чернігівській області.