Более 3 тысяч осужденных в Украине досрочно освободили для службы в ВСУ, — Офис генпрокурора

Учреждения исполнения наказаний подготовили почти 4 тысячи ходатайств об освобождении осужденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту. 3 тыс. 632 из них уже направлены на рассмотрение судов.

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Более 3 тысяч осужденных уже прибыли в воинские части, чтобы пройти обучение для службы в ВСУ. Для этого их освободили условно-досрочно. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что в воинские части ВСУ прибыл 3 тыс. 171 человек из числа осужденных, освобожденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

"По состоянию на 27 июня 2024 года суды удовлетворили 3 тыс. 424 ходатайства соответствующей категории, — говорится в сообщении".

В ведомстве сообщили, что учреждения исполнения наказаний подготовили почти 4 тысячи ходатайств об освобождении осужденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту. 3 тыс. 632 из них уже направлены на рассмотрение судов, из которых 3424 удовлетворены.

Напомним, что 19 июня командир Второго батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, как они вербуют осужденных в свои подразделения. По его словам, рекрутеры изучают мотивацию кандидата, за что он "сидит", проводят собеседование и только потом принимают решение.

Также 25 июня в ВСУ опровергли слухи, что граждане, которые находились в колонии, но согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области.