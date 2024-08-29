ВС РФ провернули тайную операцию для своей пропаганды: подробности от DeepState (карта)

По данным аналитиков, к созданию нового фейка оккупантов подтолкнуло командование. От бойцов ВС РФ требовали новых "побед" на фронте, поэтому им пришлось прибегнуть к хитрости.

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Российские оккупанты подготовили фейк относительно села Синьковка в Харьковской области. К такому шагу их подтолкнуло требовательное командование. Деталями 29 августа поделились в DeepState.

Аналитики передали, что бойцы ВС РФ получили срочный приказ показать успехи на всех направлениях передовой. Вдохновившись этим, вражеская группа пробилась в село на Купянском направлении. Отмечается, что защитники ее случайно пропустили.

Захватчики, оказавшись на территории Синьковки, времени не теряли — вывесили триколор и сняли это на видео. Однако в DeepState заверили, что село — под контролем ВСУ.

"Попытается ли враг закрепиться — покажет время", — добавили аналитики.

Синьковка на карте боевых действий Фото: DeepState

Ситуация в Синьковке: что говорит командование

В отчете Генерального штаба ВСУ от 29 августа о фейковой "смене статуса" села Синьковка речь не идет. Однако пресс-служба передала, что на Купянском направлении с начала суток было отбито девять атак. Враг атаковал в районе Синьковки, Колесниковки и Лозовой.

Также в Генштабе сообщили, что еще пять российских атак продолжаются. Бои идут вблизи Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

Напомним, в ISW информировали, что 27-28 августа российские оккупанты пытались наступать в районе Синьковки. Силы обороны там достигли усиления.

Украинский военный Станислав "Осман" Бунятов заявил, что ВС РФ пытаются "дожать Синьковку" на Купянском направлении. Он рассказал, куда враг планирует двигаться дальше.