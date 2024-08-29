Купянск, Торецк, Угледар: аналитики сообщили, где продвинулись ВС РФ (карты)

По словам аналитиков, ВС РФ недавно продвинулись в направлении Угледара на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль трассы Марьинка – Угледар 28 августа. На геолокационных кадрах видно, что войска РФ устанавливают флаг в западной части Константиновке.

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Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска на фоне продолжающегося наступления вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 28 августа. Геолокационные кадры за 28 августа указывают на то, что российские войска продвинулись к северо-западу от Песчаного (юго-востоку от Купянска). Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 августа.

Войска РФ 27 и 28 августа продолжали наступать в районе Купянска, возле Синьковки, Стельмаховки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Кругляковки; к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки; к северо-западу от Кременной в районе Новосадово, Невского и Макеевки; западнее Кременной в районе Тернов. Силы обороны добились усиления в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

23 боестолкновения за сутки

"На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Часов Яр

Часов Яр

Российские войска 28 августа продолжили наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтвержденных успехов не добились. Российское новостное агентство "РИА Новости" 28 августа сообщило о продвижении к западу от Андреевки и Курдюмовки (юго-восток от Часового Яра). Российские войска атаковали восточную часть Часового Яра; к северу от города — возле Григоровки; к юго-востоку — возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки; и к югу от Часового Яра возле Белой Горы 27 и 28 августа.

21 штурм россиян возле Торецка

Торецк: карта боев

Российские войска недавно продвинулись в Торецке на фоне продолжающегося российского наступления в этом районе 28 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Торецка вдоль улицы 91-й Дивизии. Российские войска продолжили наступление в районе Торецка; восточнее Торецка у Дружбы; юго-восточнее Торецка у Северного; и южнее Торецка в районе Нью-Йорка и Нелеповки.

"Двадцать раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелеповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами", — говорится в сводке Генштаба.

Продвижение в районе Угледара

Российские войска недавно продвинулись в направлении Угледара (юго-запад от Донецка) на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль трассы T05024 Марьинка – Угледар 28 августа. Геолокационные кадры за 27 августа показывают, что российские войска, предположительно из добровольческого 1-го батальона "Таймер" (Татарстан) устанавливают флаг в западной части Константиновке (северо-восток от Угледара) на позиции вдоль улицы Шахтерской, что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили весь поселок.

Несколько российских провоенных блогеров заявили, что российские войска полностью захватили Константиновку, хотя один российский источник отметил, что сообщения о захвате Константиновки могут быть преждевременными, поскольку часть поселения остается спорной серой зоной.

Связанный с Кремлем военкор заявил, что российские войска также пересекли дорогу T05024 к юго-западу от Водяного (к северо-востоку от Угледара), хотя в ISW пока не нашли визуальных доказательств.

28 августа неуказанные российские силы безопасности сообщили агентству ТАСС, что российские войска перекрыли две основные наземные линии снабжения с Угледаром, вероятно, подразумевались дороги T05024 и T0509 — Угледар – Великая Новоселка. Геолокационные кадры подтверждают, что российские войска пересекли дорогу на ограниченных участках.

"На Времевском направлении противник предпринял шесть попыток захватить наши позиции недалеко от Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского", — говорится в сводке Генштаба.

Напомним, что, по данным 24-й ОМБр, российские войска контролируют Часов Яр на 40%.

Ранее сообщалось, что ВСУ вернули некоторые утраченные позиции на Северском направлении Донецкой области.